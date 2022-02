Tereza Cristina testa positivo para covid-19 novamente

A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, informou nesta terça-feira, 8, que testou positivo para covid-19. Por meio de suas redes sociais, ela disse estar com sintomas leves. “Estou cancelando meus compromissos presenciais, escreveu.

Esta é a segunda vez que Tereza Cristina contrai covid. A primeira foi em setembro do ano passado. Na ocasião, também informou sobre o diagnóstico por meio de suas redes sociais e avisou que faria isolamento durante o período de ‘orientação médica’.

O nome da ministra vem sendo cogitado para assumir a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ministros do Centrão tentam emplacar Tereza argumentando que ter uma mulher na vice aliviaria acusações de machismo contra o mandatário. Hoje no DEM, a titular está prestes a se filiar ao Progressistas, partido do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

A ministra é a mais nova integrante de uma longa lista de políticos que já contraíram a doença neste ano. Pelo menos sete governadores já testaram positivo somente em 2022, além de deputados, senadores e prefeitos.