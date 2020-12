'Tentam me atingir politicamente', diz Bolsonaro sobre caso Flávio

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta terça-feira, 15, as investigações contra Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e disse que a "pressão" em cima do filho e também de parentes e amigos é para atingi-lo. "Parece que o maior bandido da face da terra é o Flávio Bolsonaro. Se tem a sua culpa, se apure e se culpe, mas não dessa forma, tentando me atingir politicamente em todo o momento", afirmou o mandatário em entrevista ao jornalista José Luiz Datena.

Segundo informação revelada pela revista Época e confirmada pelo Estadão, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) encaminhou orientações por escrito a advogados de Flávio sobre como agir para tentar inocentá-lo no caso das rachadinhas. O presidente disse nesta terça que sempre torceu por um "processo justo", mas que isso não está ocorrendo, e citou vazamentos do Ministério Público do Rio de Janeiro à imprensa.

Bolsonaro também criticou as investigações envolvendo o ex-assessor Fabrício Queiroz e disse que "não tem cabimento" prender a esposa dele e quebrar o sigilo de mais de 90 pessoas. Márcia Oliveira de Aguiar, esposa de Queiroz, está em prisão domiciliar e, antes da decisão, ficou foragida da justiça. "O Queiroz eu conheço ele há trinta anos, foi meu soldado na brigada paraquedista, nunca tive problema com ele. Aconteceu esse caso. Até hoje ele não foi ouvido ainda. E lógico que não interessa ouvir, interessa ficar desgastando, ficar sangrando o tempo todo a gente dessa maneira."

2022

Bolsonaro disse que definirá "mais ou menos" em março seu novo partido e candidatura à reeleição. Ele disse que tem conversado com algumas legendas, entre elas o Progressistas e o PTB. Na entrevista, o presidente voltou a defender o voto impresso para o próximo pleito e declarar que não acredita no sistema eletrônico de votação.