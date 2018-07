Temer se reúne com Torquato Jardim e Grace Mendonça no Alvorada

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer se reúne na manhã deste sábado com os ministros Torquato Jardim (Justiça) e Grace Mendonça (Advocacia-Geral da União- AGU). O encontro acontece no Palácio da Alvorada e conta também com a presença do subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. Segundo a assessoria de imprensa do Planalto, eles tratam de assuntos de natureza jurídica, sem especificar quais.

A reunião acontece em meio ao impasse para a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho. Filha do ex-deputado federal e atual presidente do PTB Roberto Jefferson, Cristiane foi anunciada como ministra do Trabalho em 3 de janeiro. Em 8 de janeiro, contudo, a posse dela foi suspensa por decisão liminar (provisória) emitida pelo juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, que atendeu pedido de ação popular.

A AGU e a defesa da ministra recorreram da liminar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), no Rio, mas todos os recursos foram rejeitados. Na última quinta-feira (18), o governo decidiu recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recurso foi protocolado pela própria AGU. O Planalto pretende esgotar todas as possibilidades de recurso e não descarta até mesmo recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).