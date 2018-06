Temer embarcou às 10h40 para o Rio, onde passará o carnaval com a família

Brasília, 10/02/2018 – O presidente do Michel Temer embarcou da Base Aérea de Brasília para o Rio de Janeiro por volta das 10h40. Temer passará o carnaval com a família na Restinga de Marambaia, uma unidade da Marinha no Rio. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Não há detalhes sobre as pessoas que acompanham o presidente no voo.

De acordo com auxiliares, Temer ficou “muito incomodado” com as notícias publicadas em relação à equipe de 60 pessoas necessária para que o presidente pudesse se instalar na casa oficial e chegou a pensar em desistir de ir, mas foi convencido do contrário e confirmou ontem a viagem. O escalão avançado que chega antes do presidente e trabalha na preparação do local para receber Temer e sua família, já está no Rio de Janeiro a espera do presidente e sua família.

