Temer e Mariz discutem defesa no caso do Decreto dos Portos

O presidente Michel Temer se encontrou nesta sexta-feira com o advogado Antonio Carlos Mariz para discutir a estratégia da defesa no inquérito que apura suposto pagamento de propina da empresa Rodrimar para o peemedebista.

Segundo a assessoria da Presidência, os dois conversaram sobre as 50 perguntas elaboradas pela Polícia Federal no âmbito do inquérito sobre o Decreto dos Portos. A PF investiga suspeitas de que um decreto presidencial foi feito sob medida para atender os interesses do setor. Além de Temer, são investigados Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor de Temer e ex-deputado federal, e Antônio Celso Grecco e Ricardo Conrado Mesquita, respectivamente, dono e diretor da Rodrimar.

As perguntas foram enviadas em 3 de janeiro. Nelas, Rocha Loures, é citado nominalmente 38 vezes. A defesa de Temer tem até o dia 19 para responder aos questionamentos da PF.