Temer cancela participação na Agrishow e retorna para Brasília neste domingo

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer volta na noite deste domingo, 29, para Brasília. Ele cancelou sua participação na solenidade de abertura da Agrishow 2018, em Ribeirão Preto, na segunda-feira, 30, para cumprir agenda, logo pela manhã, com sua equipe.

De acordo com informações do Planalto, a antecipação da volta tem como objetivo garantir apoio para votações no Congresso nesta semana.

A assessoria de Comunicação do Palácio do Planalto informou ao Broadcast que Temer adiou mais para o final da semana a visita que faria à Agrishow. De acordo com a assessoria, o presidente ainda não marcou o dia exato de sua visita, o que deverá ser acertado no decorrer da semana.

Considerada a mais importante feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow deste ano deverá receber vários dos pré-candidatos a Presidência da República. Na cerimônia de abertura estava prevista, além de Temer, a participação do deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato pelo PSL.

No dia 2, a expectativa é de que estejam presentes também o pré-candidato pelo PSDB Geraldo Alckmin e Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT.