Telegram suspende canal falso com nome de Sergio Moro após disparo de conteúdo pornográfico

Uma conta falsa com o nome de Sérgio Moro foi banida do Telegram após distribuir conteúdo pornográfico na madrugada desta quarta-feira, 3. O canal foi criado com o usuário “sf_moro”, o mesmo utilizado pelo ex-juiz no Twitter, e se identificava como se fosse gerido por ele. A equipe do ex-ministro da Justiça nega que tenha havido uma nova invasão ao seu celular.

Leia Também Telegram vira abrigo de bolsonaristas foragidos

Ao Estadão, a assessoria de Moro informou que pediu ao aplicativo de mensagens que a conta seja recuperada e o domínio, concedido à equipe do ex-juiz. O objetivo é passar a usar o canal com finalidades políticas, já que Moro, prestes a se filiar ao Podemos, vem ampliando conversas sobre uma possível candidatura para a Presidência. É comum, entre os políticos, usar contas oficiais no Telegram para divulgar feitos políticos e informações de campanha.

O ex-ministro da Justiça teve seu celular hackeado em 2019, quando vazaram trocas de mensagens entre ele e o ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol. A divulgação dos diálogos pelo site The Intercept ficou conhecida como “Vaza Jato” e deu base para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alvo da operação, pedir a anulação de suas condenações.