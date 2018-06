TCU pode pedir ao STF acesso à Operação Skala

A Operação Skala, que prendeu amigos do presidente Michel Temer, rachou a área técnica do TCU que analisa o Decreto dos Portos. Enquanto a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária quer se ater a analisar se a medida extrapolou a lei, a de Controle e Combate à Corrupção defende aprofundar as investigações para apurar o que motivou a edição do decreto, se houve pagamento de propina, por que foi editado nesses termos... Essa ala estuda pedir o compartilhamento das investigações tocadas pelo ministro do STF, Luís Roberto Barroso.

Vai além. Se ficar comprovado que o decreto foi editado por Temer mediante pagamento de propina para quem quer que seja, o ato será considerado nulo. Por essa razão, técnicos entendem que é necessário aprofundar as investigações.

Você decide. Quando a área técnica concluir seu trabalho, a decisão sobre qual caminho o TCU vai tomar será do plenário da corte. Na última semana, a PF pediu acesso ao relatório parcial do tribunal.

Rastros. Com o avanço do inquérito dos portos, ministros do TCU lembraram que Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer flagrado com a mala de R$ 500 mil da JBS, era figura assídua na corte durante discussão dos efeitos da nova Lei dos Portos. Ele é alvo.

(Com Naira Trindade, Leonel Rocha e Isadora Peron. Colaborou Rafael Moraes Moura)