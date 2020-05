TCU mantém suspensos anúncios do BB em sites acusados de espalhar fake news

Com o plenário dividido, os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) mantiveram a suspensão imediata de qualquer veiculação de publicidade do Banco do Brasil em sites, blogs, portais e redes sociais acusados de espalhar fake news. Depois de uma longa discussão, os ministros decidiram ratificar a medida cautelar determinada, na manhã desta quarta, 27, pelo ministro relator Bruno Dantas.

O ministro Walton Alencar Rodrigues queria restringir o alcance da medida, limitando a suspensão da propaganda ao Jornal da Cidade. Em determinado momento, alguns ministros chegaram a propor o adiamento da decisão por uma semana, mas acabaram colocando a decisão de Dantas em votação.

“Tenho certeza que o Banco do Brasil não entrará em falência por não poder divulgar sua publicidade em sites e blogs no prazo de 90 dias”, defendeu Dantas.

O Banco do Brasil afirmou que não foi notificado. Em comunicado ao mercado, a instituição diz que não incentiva a prática e que respeita, por definição, a liberdade editorial dos veículos em que exibe suas campanhas comerciais. "Até o momento o BB não recebeu qualquer notificação do Tribunal de Contas da União a respeito das notícias veiculadas, e tão logo seja oficialmente notificado, prestará os necessários esclarecimentos, bem como cumprirá as determinações emanadas da Corte de Contas", destaca o banco, no documento.

Pela decisão, ficam excluídos da suspensão da propaganda os portais, sites, blogs e redes sociais vinculados a empresas concessionárias de serviços de radiodifusão. Também estão fora da decisão os veículos vinculados a jornais e revistas que existam há mais de dez anos.

Dantas aceitou mudar um item da sua decisão. Ao invés de determinar que a Controladoria-Geral da União (CGU), num prazo de 90 dias, prepare um manual de boas práticas, será feita uma recomendação para que a Casa Civil coordene a produção desse normativo.

O normativo será seguido por todos os órgãos do governo federal, inclusive as empresas estatais. Ele deverá trazer uma certificação de sites, blogs, portais e redes sociais que poderão receber recursos públicos (monetização) via anúncios publicitários.