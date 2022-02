TCU cancela sessão após canal no YouTube sair do ar

BRASÍLIA – O canal do YouTube do Tribunal de Contas da União (TCU) foi retirado do ar nesta terça-feira, 1. A informação foi divulgada no Twitter pelo vice-presidente da Corte, ministro Bruno Dantas.

De acordo com o ministro, o episódio é “grave, súbito e ainda sem explicação”. Por causa do episódio, o TCU cancelou a sessão da 1ª Câmara, prevista para esta tarde. “Providências estão sendo estudadas”, afirmou Dantas.

A programação da semana não está alterada e a sessão plenária, marcada para as 14h30 desta quarta, deve ocorrer e ser transmitida pela internet normalmente.

Diante do problema detectado, o tribunal ativou um canal alternativo para transmitir as sessões. É por ele que a sessão do plenário deve ser exibida.

Nesta terça, o canal oficial do TCU estava no ar, disponibilizando acesso a vídeos e sessões anteriores. Procurados, YouTube e TCU ainda não esclareceram os motivos da retirada, nem o que exatamente foi suspenso.