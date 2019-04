Tabata Amaral, a estreante que desafiou ministro de Bolsonaro

Em 2016, uma estudante da Universidade de Harvard, nos EUA, pediu a palavra após uma palestra de Ciro Gomes na instituição. “Meu nome é Tabata. Estudo ciências políticas e astrofísica”, começou. “Quero muito ser política. O que o senhor recomenda para quem quer entrar na política, como não repetir os mesmos erros e sobreviver nesse mundo?”, questionou. “A minha tentação imensa é dizer que eu não sei...”, brincou Ciro, que aconselhou a jovem a ter “tolerância” e “convicções”.

Há duas semanas, a ex-aluna e hoje deputada federal de primeiro mandato Tabata Amaral (PDT-SP) voltou a usar o microfone, e o interlocutor da vez foi o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez. Alvo de críticas por sua atuação e sob ameaça de sair do governo, Vélez foi apresentar um balanço aos deputados em audiência na Comissão de Educação da Câmara.

“Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um Power Point com três desejos para cada área da Educação. Cadê os projetos? Cadê as metas?”, atacou ela. “Espero que o senhor mude de atitude ou saia do cargo”, desafiou.

A forma com que essa paulistana de 25 anos interpelou o ministro ganhou as redes sociais, e rendeu notoriedade quase instantânea. Ela passou a ser reconhecida nos corredores do Congresso e até teve o nome lançado pelo presidente do seu partido, Carlos Lupi, como pré-candidata à prefeitura da maior cidade do País para a eleição de 2020.

Com a admiração apareceram também críticas de parte da esquerda, que veem uma contradição no fato de a deputada defender, por exemplo, a reforma da Previdência. “Muitos deputados questionaram o ministro na audiência, não só ela. É preciso esperar uma atuação mais consistente”, disse um colega de Tabata do PT que pediu para não ser identificado.

Para o ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro, foi “uma crítica contundente, sem agressividade, em uma linguagem que ultrapassa os partidos e a pauta ideológica”. “Em um momento em que os grupos se fecham entre si e há dificuldades em ouvir, ela rompeu essa muralha.”

Animado com a exposição alcançada por Tabata, Lupi endossa voos mais altos. “Ela resiste, acha que é muito nova, que precisa aprender mais. Entendo as razões dela, mas coloco o nome dela para a prefeitura de São Paulo para ter essa cara nova”, afirmou o presidente do PDT, para quem ela “é um ímã que está atraindo muita gente”.

Ciro Gomes disse que ela está conseguindo superar o anonimato que "esmaga" grande parte do parlamento. "E está fazendo isso sem pendurar melancia no pescoço, sem coisas absurdas para aparecer”.

Escola

Tabata nasceu e foi criada na Vila Missionária, no extremo sul de São Paulo, filha de uma diarista e de pai cobrador de ônibus. Fez o ensino fundamental em uma escola pública do bairro e, depois de ganhar uma bolsa, foi estudar em um colégio particular da capital onde a mensalidade, hoje, não é inferior a R$ 3 mil.

Colecionou notas altas e medalhas em competições internacionais de matemática. A chance para estudar em Harvard veio através de bolsa de estudos concedida pela instituição. Tabata voltou de lá em 2016, formada e decidida a entrar na política. Ao pavimentar esse caminho, integrou movimentos de renovação política como o Acredito e o RenovaBR, criado pelo empresário Eduardo Mufarej e apoiado por nomes como Luciano Huck para capacitar futuros candidatos.

“A Educação mudou minha vida. Estar no Congresso aos 25 anos é uma oportunidade gigantesca. Não queria estar em nenhum outro lugar”, disse ao Estado. Ela evita usar os termos direita e esquerda. “Eles têm mais de 200 anos. Não vou cair nessa fumaça e ficar brigando”, disse.

“Olhei para as contas (da Previdência), ouvi o que as pessoas estão dizendo e acho que precisamos, sim, de uma reforma”. Ela prefere evitar o discurso nova ou velha política. “A gente não pode usar isso como desculpa para se paralisar e não dialogar. Há novas e velhas práticas.”

Para Luciano Huck, Tabata é a materialização da renovação política difundida nas últimas eleições. “Se a gente quer criar um País eficiente e afetivo no sentido de conseguir reduzir desigualdades de maneira relevante, vamos ter que nos aproximar da política”, afirmou. “É a política que gere o Estado e só o governo tem o poder de tentar reduzir o abismo social”.

Mufarej diz que é preciso mudar a visão sobre o cenário político. "Enquanto acharmos que política é lugar de gente ruim, o Brasil está condenado. Temos que fazer as futuras gerações se inspirarem por trajetórias como a da Tabata", afirmou ele, cujo projeto financiou jovens que não tinham condições de trabalhar, lidar com obrigações familiares e fazer militância política.

Doações

Na sua estreia, foi a sexta deputada mais votada de São Paulo, com 264 mil votos. Recebeu recursos de mais de 400 doadores, de valores que foram de R$ 10 a R$ 100 mil – esse último vindo do partido. Arrecadou R$ 1.290.696. Ela qualifica as doações como “espontâneas” de pessoas que acreditaram em suas ideias.

O Estado acompanhou a deputada no final de março, em uma ação política na região onde passou a infância. “Gente, vocês querem café? Água? Refri?”, oferece ela aos jornalistas, parando o almoço com a família, funcionários do gabinete e o ex-jogador de futebol Walter Casagrande. Nesse dia, eles falaram com jovens sobre como evitar a dependência química.

“O que vocês têm, muitos deputados não têm. Nunca pegaram um ônibus, nunca estudaram em escola pública”, disse ela a cerca de cem jovens em uma quadra. Casagrande reforçou o discurso. “A dificuldade atrapalha até onde a gente quiser que atrapalhe. As portas existem para todo mundo.”