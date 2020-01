Suspeito de ataque a Porta dos Fundos diz, em vídeo, que humoristas são 'intolerantes'

RIO DE JANEIRO - Acusado de tentar incendiar a produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, em 24 de dezembro, Eduardo Falzi Richard Cerquise, de 41 anos, disse que os humoristas do grupo são “intolerantes” e pediu aos internautas que rezem por ele. As afirmações foram feitas em vídeo divulgado nesta quarta-feira, 1, nas redes sociais. Cerquise é considerado foragido após ter a Justiça decretar sua prisão temporária sob acusação de ser um dos responsáveis pelo ataque à sede da produtora. Também nesta quarta, o Disque-Denúncia da Polícia do Rio de Janeiro divulgou um cartaz em que oferece R$ 2.000 por informações que levem à prisão de Cerquise.

Além de classificar os humoristas como “intolerantes”, o suspeito do ataque afirmou que “quando o Porta dos Fundos escarnece do nome de nosso senhor Jesus Cristo ele pisa na esperança de milhões de pessoas que só têm Jesus Cristo como riqueza”. Ele também declarou que “quem fala mal do nome de Cristo prega contra o povo brasileiro”. “Esse é um crime de lesa-pátria. Eles são criminosos, são marginais, são bandidos”, afirmou Cerquise.

Na semana passada, um grupo que se diz formado por “integralistas” também divulgou um vídeo nas redes sociais em que reivindica o ataque à produtora. Eles afirmam que o atentado aconteceu devido ao especial de Natal da produtora que satiriza Jesus Cristo. No filme, os humoristas sugerem que Jesus teve experiências homossexuais. A Polícia Civil não confirmou se Cerquise faz parte deste grupo.

O suspeito finalizou o vídeo pedindo orações: “Sou guardador de veículos, eu sou povo brasileiro. Se você crê, compartilhe, diga seu amém, me coloque em suas orações. Por Deus, pela pátria e pela família brasileira. Anauê.” Anauê é uma saudação usada pelos integralistas, grupo político de extrema direira atuante no Brasil durante a década de 1930, que defendia o nacionalismo, o conservadorismo e o tradicionalismo católico.

A Frente Intregralista Brasileira (FIB) afirmou, na terça-feira, dia 31, que expulsou Cerquise.

Até fim da tarde, o vídeo de Cerquise já tinha sido assistido por mais de 8,1 mil pessoas. Não fica claro quando nem onde o vídeo foi gravado. A reportagem procurou o grupo humorístico Porta dos Fundos para comentar as declarações do suspeito de fazer o ataque, mas não recebeu resposta até o fechamento desta edicão. No dia do ataque, o grupo afirmou, por nota, que “condena qualquer ato de violência”.

Passagem por agressão

A polícia identificou Cerquise como um dos responsáveis pela tentativa de incêndio anteontem, após análise das câmeras de segurança da produtora. Filiado ao PSL-RJ desde 2001, de acordo com o Tribunal Superior Eleitorial, ele tem 20 passagens pela polícia, a maioria por casos de agressão e lesão corporal.

Em 2013 Cerquise chegou a ser preso por dar um soco no então secretário municipal de Ordem Pública do Rio, Alex Costa, quando ele concedia entrevista à TV Globo. Na ocasião, Cerquise trabalhava em um estacionamento irregular no Centro que havia acabado de ser fechado em uma operação da Guarda Municipal.