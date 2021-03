Surpreendidos pela volta de Lula, bolsonaristas buscam estratégia; leia análise de Marcelo de Moraes

Dois dias depois da anulação das condenações de Luiz Inácio Lula da Silva, por decisão do ministro Edson Fachin, os bolsonaristas ainda buscam uma estratégia para responder à provável entrada do petista na disputa de 2022. Até então, o grupo se preocupava em neutralizar os possíveis candidatos de centro, como os governadores João Doria e Eduardo Leite, além de monitorar atentamente nomes como os de Luciano Huck e Sérgio Moro. A volta de Lula não estava no script dos bolsonaristas e preocupa pela sua possível densidade eleitoral

Com o desgaste causado na imagem de Jair Bolsonaro por causa da pandemia do coronavírus e pelo fim do pagamento do auxílio emergencial, os bolsonaristas agiam para conter um possível crescimento de adversários com capacidade de tirar votos do seu campo, como é o caso dos nomes de centro. Especialmente Doria, já que sua defesa da vacina, desde o início da pandemia, lhe garantiu um forte discurso. Mas o grupo aliado de Bolsonaro não tinha grandes preocupações com a esquerda. Até porque existia, até então, a crença entre os apoiadores de Bolsonaro que enfrentar novamente Fernando Haddad, num eventual segundo turno, era um cenário vantajoso para o presidente buscar sua reeleição.

Nas últimas 48 horas, se multiplicaram as discussões entre os principais aliados do presidente para medir o risco que Lula pode representar e como deve ser a estratégia. Não há um consenso até agora. As redes bolsonaristas foram liberadas para as críticas costumeiras, associando o ex-presidente e o PT à corrupção e para apresentar o discurso de que a vitória é garantida contra o petista. Mas, no mundo real, a montagem da nova tática política ainda está sendo planejada.

Nessas primeiras avaliações, Lula é visto com potencial para reconquistar de cara o apoio do eleitor mais vulnerável pelo fim do pagamento do auxílio emergencial. Se a pandemia seguir mantendo os números elevados, a tendência é que a avaliação de Bolsonaro siga derretendo nas pesquisas, ampliando o campo para o crescimento de Lula e até dos candidatos de Centro.

As alas mais radicais do bolsonarismo também aproveitaram para ampliar seus discursos contra o Supremo Tribunal Federal, associando o tribunal à esquerda pela absolvição de Lula. Também reforçaram a defesa do voto impresso. Nesse caso, os radicais encaixaram o já costumeiro discurso de um imaginário risco de fraude eleitoral, lembrando o que foi feito pelo ex-presidente americano Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. Derrotado por Joe Biden, Trump - sem qualquer prova - insistiu na tese de que as eleições tinham sido fraudadas até sua saída da Casa Branca. Esse discurso acabou servindo para insuflar os ânimos de seus apoiadores e um grupo deles acabou promovendo uma absurda invasão ao Capitólio.