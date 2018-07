STF deve julgar em março ações sobre auxílio-moradia da magistratura

A presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, deve pautar para março o julgamento de três ações sobre o auxílio-moradia da magistratura. O plenário da Corte vai decidir se referenda ou não decisão do ministro Luiz Fux de 2014 que assegurou o direito ao benefício a todos os juízes em atividade no País.

Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), os questionamentos ao auxílio-moradia a juízes estão em um contexto de “retaliação”. “Há um esforço de desviar um pouco a atenção do quadro de corrupção a partir de ataques cada vez mais sistemáticos ao Judiciário, que dos três Poderes da República é o mais prestigiado”, disse o presidente da Anamatra, Guilherme Feliciano. “Eu acho que há um conjunto de situações que indicam uma retaliação à magistratura”, afirmou o presidente da Ajufe, Roberto Veloso.

A ministra Cármen Lúcia informou na segunda-feira, 15, os presidentes da Anamatra e da Ajufe sobre a intenção de pautar as ações que estão sob relatoria de Fux.