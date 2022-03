Solidariedade anuncia filiação de Marília Arraes e mira governo de Pernambuco

O Solidariedade anunciou nesta quinta-feira, 24, que a deputada federal Marília Arraes (PT-PE) vai se filiar ao partido nesta sexta-feira, 25. Segundo o presidente do partido, Paulinho da Força, ela lançará pré-candidatura ao governo de Pernambuco e forma palanque para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado.

“Ela vai ser candidata ao governo e nossa articulação, agora, é para que ela ganhe o governo de Pernambuco”, disse Paulinho da Força.

Leia Também Petistas resistem a tentativas de Lula de ‘enquadrar’ nomes no Nordeste

“O Solidariedade não aceitará qualquer hostilidade a Marília Arraes em Pernambuco. Ela tem um partido que a defenderá”, escreveu em nota o presidente.

Como o Estadão mostrou, a deputada avaliava convites do MDB e do Solidariedade após expressar descontentamento com o PT pelo fato de o partido ter indicado seu nome para o Senado, segundo ela, sem sua autorização. “Me usam como massa de manobra”, afirmou na ocasião.

“Não autorizei que envolvessem o meu nome em qualquer negociação, menos ainda que tornassem público, como se fossem os senhores do meu destino”, escreveu a deputada na semana passada que, apesar de romper com o partido, disse que mantém apoio ao nome de Lula à Presidência.