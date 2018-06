Sobre Meirelles no MDB, Marun afirma: 'Positivo, mas não garantimos candidatura'

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 27, que, caso o ministro da Fazenda Henrique Meirelles queira se filiar ao MDB, "será bem-vindo", mas não terá a garantia de que será o candidato do partido à sucessão do presidente Michel Temer. "Se ele se dispuser e tiver o desejo vir para o MDB, penso que é positivo, mas não podemos garantir que ele será nosso candidato à Presidência", disse. "Essa garantia não podemos dar."

Segundo Marun, o partido e o governo respeitam a "pretensão" do ministro da Fazenda em concorrer, mas isso não significa um apoio à sua candidatura. Marun disse ainda que "é obvio" que Temer seria o candidato natural do partido, mas que até agora ele tem resistido a confirmar a ideia de reeleição. "É obvio que se presidente Temer desejar ser candidato, será o candidato natural do MDB", destacou.

