Sobe a desaprovação ao governo Bolsonaro, revela Ibope

O governo Jair Bolsonaro é considerado ótimo ou bom por 29% dos brasileiros, e péssimo ou ruim por 38%. Outros 31% veem a gestão como regular. O dados são da mais recente pesquisa CNI/Ibope, divulgada nesta sexta-feira, 20 de dezembro.

Em relação ao levantamento anterior do Ibope, do final de setembro, a avaliação positiva voltou a oscilar para baixo, de 31% para 29%, dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Já a parcela de insatisfeitos com o governo aumentou de 34% para 38%.

Além de medir a taxa de satisfação da população em relação ao governo, o Ibope perguntou aos entrevistados se aprovam ou desaprovam a maneira de governar de Bolsonaro. Nesse caso, sem possibilidade de resposta equidistante como a opção “regular”, 41% disseram aprovar o presidente, contra 53% que o desaprovam.

O nível de confiança dos brasileiros em relação ao presidente também foi medido. A pesquisa mostra que 41% confiam em Bolsonaro, e 56% não confiam.

O Ibope ouviu 2.000 eleitores que, por suas características de renda, gênero, moradia e educação, representam a população brasileira como um todo. As entrevistas foram feitas em 127 municípios, entre os dias 5 a 8 de dezembro.