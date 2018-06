Site 'BR18' estreia com foco na eleição

Já está no ar a mais nova fonte de informação do Estado sobre o mundo político. O site BR18 estreia neste domingo, 18, com foco na eleição presidencial de outubro. Comandada pelos jornalistas José Fucs, Marcelo de Moraes e Vera Magalhães, a página chega para oferecer as notícias, entrevistas e análises mais quentes do cenário atual, sempre com o intuito de colaborar para a escolha do eleitor.

Ágil, o site será recheado diariamente com notas apuradas e publicadas em tempo real pela equipe do BR18, formada ainda pelas jornalistas Alexandra Martins e Luiza Pollo. Além de textos, vídeos também informarão sobre os rumos das campanhas deste ano e os temas que podem decidir voto, como alianças partidárias, formação de palanques regionais, definição dos candidatos a vice, programas de governo e os detalhes das campanhas a serem veiculadas na TV e no rádio.

E como as redes sociais serão peça-chave nessas eleições, o BR18 vai "descarregar" informação exclusiva de segunda a segunda nas plataformas mais usadas pelos brasileiros: Twitter, Facebook e Instagram. Gradualmente, daqui até outubro, outras ferramentas digitais ainda serão incorporadas ao projeto, como podcasts - arquivos de áudio que funcionam como programas de rádio. Todo o conteúdo produzido também poderá ser acessado pelo site oficial do Estado.

"O BR18 chega para oferecer informação de qualidade com o DNA do Estado, que há 143 anos preza pela credibilidade da notícia e combate às fake news", diz o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto. "Quem acompanhar será abastecido por análises, furos e uma curadoria das informações que são, de fato, relevantes."

Profundidade. Colunista do Estado, Vera Magalhães afirma que o desafio do BR18 é levar para o leitor do site informações exclusivas do dia a dia da política, além da análise do noticiário. "E por meio de notas curtas, mas sem perder profundidade", diz.

Para Marcelo de Moraes, o BR18 vai ser uma oportunidade valiosa de amarrar numa mesma plataforma um conjunto de análises, bastidores e informações exclusivas sobre o que mais relevante estiver acontecendo na política brasileira.

"E num ano tão importante para o Brasil, com eleições extremamente abertas, acho que será um serviço muito bacana para quem acessar o site, até porque o plano é ajudar a desembaralhar todas essas informações que estão soltas por aí", afirma.

Para Fucs, o BR18 é um site obrigatório para quem deseja buscar informações de qualidade sobre as eleições de 2018. "Quase que um ‘seguro’ com o selo do Estado contra as fake news", afirma.