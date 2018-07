Sindicato dos Metalúrgicos do ABC recebe Lula

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, local onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai acompanhar o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região de Porto Alegre (TRF-4), tem um começo de manhã movimentada nesta quarta-feira, 24. Mais de uma centena de simpatizantes do líder petista já chegou ao local e fecham o cruzamento das ruas na esquina onde o sindicato se localiza.

O ex-presidente foi condenado em julho a nove anos e meio no caso do triplex do Guarujá (SP). Segundo a Justiça, o apartamento teve a reforma paga pela empreiteira OAS, que recebeu em troca vantagens indevidas. Se a sentença for confirmada pelo TRF-4, Lula pode ficar inelegível pela lei da Ficha Limpa. O julgamento em Porto Alegre está previsto para começar às 8h30.

O ex-presidente do PT Rui Falcão disse que o julgamento do ex-presidente é "político" e tem o objetivo de tirá-lo da disputa ao Palácio do Planalto. "Se fosse pela Justiça, (o placar) seria de 3 a 0 a favor do Lula, mas, como o julgamento é político, não dá para prever. É vergonhoso. Um atentado à democracia", afirmou Falcão, na sede do sindicato.