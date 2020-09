Sindicalista e enfermeira será vice de Orlando Silva na corrida pela Prefeitura de SP

A sindicalista e enfermeira Andrea Barcelos, de 46 anos, será a vice de Orlando Silva (PCdoB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano. O PCdoB aguardava a movimentação de outras siglas da esquerda para confirmar o nome, e anunciou uma chapa puro-sangue nesta terça-feira, 15.

Andrea é diretora honorária do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e enfermeira no Hospital Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa, na Mooca, zona leste da capital. Filiada ao PCdoB desde 1993, ela disputará sua primeira eleição em 2020. Até seu anúncio como vice, Andrea era pré-candidata a vereadora na capital paulista.

O PCdoB trabalha para atrair o apoio de centrais sindicais, e o anúncio de Andrea na vice serve agregar outras bandeiras à campanha de Orlando Silva. Além de ligada à Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), ela defende a pautas de acessibilidade para pessoas com deficiência e é membro da Igreja Presbiteriana da Penha.

“Vai ser uma grande alegria caminhar por São Paulo com a querida Andrea Barcelos”, escreveu Orlando em sua conta no Twitter. “Mulher guerreira, pessoa com deficiência, bancária, líder sindical. É também enfermeira da linha de frente no combate ao Covid.”