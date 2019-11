Simone Tebet: ‘Temos a capacidade de alterar decisão do Supremo em qualquer judicialização’

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet (MDB), afirmou que pretende pautar no próximo dia 20 a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a prisão em segunda instância e revisa a decisão do Supremo Tribunal Federal. “Nós temos a capacidade de alterar o resultado da decisão do Supremo em qualquer judicialização”, disse à Rádio Eldorado, na manhã desta terça-feira, 12.

De acordo com Simone Tebet, o sentimento entre os colegas é de que o Senado precisa tomar uma “decisão definitiva” e “inadiável” sobre o assunto: “Esse é um tema polêmico, porque envolve questões políticas, então obviamente será um debate acalorado. Mas a sensação que tenho é de que essa PEC passa com certa facilidade [na CCJ]. O que não sabemos ainda é quando e como será a votação no plenário”, disse.

Em entrevista ao Broadcast Político na última quinta, 7, Simone Tebet havia afirmado que a votação da PEC seria realizada nesta semana. Hoje, entretanto, avisou que a sessão precisou ser adiada por causa da reunião do BRICS.

Cláusula pétrea

Após ter dado o voto de minerva que derrubou a prisão após a segunda instância, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, afirmou que o Congresso Nacional tem autonomia para alterar o marco para cumprimento da pena. De acordo com Tebet, a declaração foi um sinal de que o entendimento votado na última semana não seria uma cláusula pétrea (que não pode ser alterada) da Constituição.

“O que eles fizeram [no STF] foi discutir a constitucionalidade de uma lei que nós fizemos [no Congresso]. Ou seja, se soubermos fazer a lei corretamente, alterando o texto sem contrariar a Constituição, o ministro quis dizer que muda o voto dele. Então, o 6 a 5 passa a ser favorável à prisão em segunda instância”, afirmou a presidente da CCJ.

Tebet também disse concordar com a recente declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao Estado, na qual ele afirma que a prisão em segunda instância “não é a única urgência do País”. “Justamente por saber que no Senado há um movimento de paralisar as votações importantes enquanto não se votar a segunda instância, é que eu e muitos senadores percebemos a necessidade de tirar essa questão da pauta e avançarmos, de uma forma ou de outra”, afirmou a presidente da CCJ.

Ainda de acordo com a senadora, a PEC deverá ser aprovada facilmente com pelo menos 49 assinaturas. Ela também afirmou que deve pautar em breve o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, observado que esta proposta também traz uma alteração do Código de Processo Penal, permitindo a prisão em segunda instância.