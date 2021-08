Serra se licencia do Senado para tratar Parkinson

O senador José Serra (PSDB-SP) anunciou nesta terça-feira, 10, que está se licenciando do cargo pelos próximos quatro meses para realizar um tratamento médico. Após avaliações neurológicas finalizadas na última semana, o tucano foi diagnosticado com Parkinson em estágio inicial. Em nota, a assessoria de Serra informou que ele vai passar por um período de adaptação à medicação e também vai tratar de seu distúrbio do sono.

"O parlamentar encontra-se em bom estado de saúde, mas optou pelo afastamento para que seu suplente, José Aníbal, possa assumir, sem deixar a cadeira de senador por São Paulo em vacância durante o período do tratamento experimental. A decisão também evitará eventuais paralisações no andamento dos projetos em favor do País", diz a nota.

José Serra foi prefeito de São Paulo em 2005 e 2006. O atual senador também ocupou o cargo de governador do Estado entre 2007 e 2010, ano em que disputou as eleições presidenciais e perdeu para Dilma Rousseff. Antes, já havia concorrido para o cargo em 2002.

No governo Michel Temer, ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores entre 2016 e 2017, quando se demitiu do posto alegando problemas de saúde. Antes disso, havia sido, no governo Fernando Henrique Cardoso, ministro do Planejamento entre 1995 e 1996 e da Saúde entre 1998 e 2002.