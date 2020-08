Série de lives 'Retomada Verde' recebe coordenadores da Rede Nossa São Paulo nesta quinta-feira

Discutir como a política e a cidadania podem se conectar com o meio ambiente e assim promover a necessária retomada econômica do mundo pós-pandemia. Para tanto o Estadão convidou Jorge Abrahão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo e do Programa Cidades Sustentáveis, e o engenheiro Fernando Beltrame, um dos coordenadores do Grupo de Trabalho Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo e idealizador da Campanha Sou Resíduo Zero. Beltrame integrou ainda a delegação brasileira que foi à Cnferência do Clima da ONU - COP 18, no Qatar. Eles participarão nesta quinta-feira, dia 27, às 14 horas, pelas redes sociais do jornal – no Facebook, Twitter, Youtube e Linkedin – de mais uma das lives da série Retomada Verde.

Ao longo de quatro semanas, o Estadão vai abordar temas como mudanças climáticas, políticas, sustentabilidade, cidades e crescimento econômico e desigualdade e explicar suas interligações. No dia 18 a Rede Nossa São Paulo, em parceria com a Fundação Tide Setúbal, lançou de forma inédita um plano de metas de referencia para os candidatos a prefeito na cidade de São Paulo. Divididas em três eixos, as propostas buscam atender às necessidades reais da cidade para reduzir o abismo existente entre pobres e ricos na capital.

Os eixos de atuação são baseados em políticas econômicas, sociais, educacionais, de mobilidade e ambientais. O primeiro deles trata de metas para criar oportunidades e construir uma nova economia. O segundo foi chamado pelos eus criadores de ‘Cuidar e Educar” e, por fim, o terceiro trata da convivência e da aproximação entre os moradores da metrópole. É sobre as metas e sobre como os moradores de São Paulo podem participar de iniciativas com o poder pública para combater o aquecimento global e ter uma cidade mais saudável que Abrahão e Beltrame vão tratar.