Quem herda os votos de Moro? Pesquisas recentes testam cenários

A saída de Sérgio Moro da lista de pré-candidatos à Presidência pode reconfigurar composições políticas no campo da terceira via, mas, segundo pesquisas de intenção de voto divulgadas antes de sua desistência, mexem pouco no ranking dos mais bem colocados na disputa. Levantamentos que testaram a ausência do ex-juiz permitem, contudo, interpretar que ele deixa oportunidade para que outros pré-candidatos cresçam entre os eleitores que preferem nem Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nem o presidente Jair Bolsonaro (PL). Isso porque, dos que apontavam Moro como primeira opção de voto, a maior parte não migrou imediatamente para outro nome, mas, sim, para votos brancos ou nulos.

Em pesquisa CNT divulgada em fevereiro, a opção “brancos ou nulos” foi apontada por 25,8% dos que tinham preferência pelo ex-juiz da Lava Jato. Dos pré-candidatos, quem mais herdou votos foi Ciro Gomes (PDT), com 16,4%. Depois, Jair Bolsonaro, de quem Moro foi ministro, com 15,6%. O pré-candidato do PSDB, João Doria, capturou uma parcela de 8,6%.

Pesquisa Genial de janeiro também mostra “brancos e nulos” como campeões entre quem votaria em Moro originalmente. Depois, vem Bolsonaro, com 22%; Lula, com 15%; e Ciro, com 11%. Vale ressaltar que as porcentagens não representam a preferência absoluta dos pré-candidatos, mas a fatia de eleitores de Moro que eles capturam.

Segundo levantamento do Ipespe divulgado em janeiro, João Doria cresce dois pontos (de 2% para 4%) na ausência de Sérgio Moro. Ciro cresce um ponto (de 8% para 9%); Bolsonaro, dois (24% para 26%); e Lula permanece intacto, com 44%.

Em pesquisa Genial de março, Ciro cresce um ponto, Bolsonaro, dois, e Lula, quatro no cenário sem o ex-juiz. Esse quadro, contudo, também desconsidera outros pré-candidatos da terceira via, como Simone Tebet (MDB), Doria e Felipe d’Avila (Novo).