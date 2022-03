Sergio Moro: 'Bivar seria um ótimo vice ou cabeça de chapa'

O pré-candidato do Podemos à Presidência, Sérgio Moro, fez um aceno sutil para a possibilidade de abrir mão da disputa pelo Planalto. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 28, o ex-ministro compartilhou um registro de seu encontro com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e disse ter reforçado com ele a necessidade de haver um único candidato da terceira via nas eleições. Em seguida, acrescentou: “Bivar seria um ótimo vice-presidente ou cabeça de chapa”.

O União Brasil dialoga com MDB e PSDB para lançar uma candidatura única para o Executivo. Como mostrou o Estadão, conselheiros de Moro recomendaram que ele participasse das conversas para marcar posição. Se os três partidos decidissem se aglutinar em torno do ex-ministro, as candidaturas de João Doria (PSDB) e Simone Tebet (MDB) seriam inviabilizadas. Dentre esses nomes, Moro é o que tem se saído melhor nas pesquisas de intenção de voto.

O União Brasil, por sua vez, também ensaia lançar Bivar como pré-candidato. O movimento não representa rompimento com MDB e PSDB, mas uma ampliação dos nomes disponíveis para a definição de um candidato único.