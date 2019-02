Senadores tentam convencer Simone Tebet a mudar de partido para apoiá-la

BRASÍLIA - Candidatos à Presidência do Senado sinalizaram, nesta quinta-feira, que podem abrir mão da disputa para apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS), caso ela aceite mudar de partido. A proposta foi um dos assuntos discutidos numa reunião realizada, num hotel em Brasília, por sete senadores que tem intenção de disputar o comando da Casa.

O convite partiu, principalmente, do Podemos. O senador Alvaro Dias (Pode-PR) ofereceu a filiação para a emedebista, que ficou de analisar a proposta. Como argumento, ela recebeu indicação de um possível apoio por parte do PSDB, de Tasso Jereissati (CE), PP, de Esperidião Amin (SC), e do PSL, de Major Olímpio (SP).

Apesar de ter ficado de analisar, aliados de Simone veem desconfiança o convite por acreditarem que o Podemos não tem "tamanho suficiente" para bancar uma candidatura deste tipo, já que o partido tem apenas cinco senadores. Isso poderia gerar desconfiança na conquista de outras bancadas.

Ao todo, participaram da reunião Dias, Amin, Major Olímpio, Tasso, Ângelo Coronel (PSD-BA), Davi Alcolumbre (DEM-AP), e a própria senadora. Nenhum deles aceitou abrir mão da disputa por enquanto.

Os únicos dois nomes que não ficaram de rever suas intenções para o pleito foram Ângelo Coronel e Davi, que tem o apoio do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS). No encontro, o democrata também foi bastante pressionado a abdicar da candidatura para ter segurança de que presidir as sessões preparatórias e, assim, poder deliberar sobre questões de ordem.