Senadora Simone Tebet (MDB-MS) assume presidência da CCJ na Casa

BRASÍLIA - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) assumiu oficialmente, nesta quarta-feira, 13, o cargo de presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, considerado um dos colegiados mais importantes da Casa. Ao assumir, ela afirmou que vai dar prioridade aos projetos considerados "urgentes" para o País, como a reforma da Previdência.

"A CCJ sempre foi a comissão que representa o coração do Senado. Mais do que nunca, diante de um novo governo, diante de série de pautas prioritárias para o País, querendo ou não, votando a favor ou não, vamos votar todos os projetos relevantes vindos do Executivo ou de qualquer senador. Qualquer projeto que venha terá prioridade naquilo que for considerado urgente para País", afirmou.

Numa sinalização aos colegas de Casa, tanto da oposição como de partidos que não estão na base do governo, a emedebista prometeu que irá conduzir a comissão com imparcialidade". "O presidente de uma comissão tem que ser um mero gerente e é isso que eu quero ser. Vou tratar todos de forma igualitária, independentemente da posição ideológica", disse.

Além da CCJ, o MDB garantiu a presidência da Comissão Mista de Orçamento e a Comissão de Educação, sendo o partido com o comando do maior número de colegiados na Casa. Tebet ganhou notoriedade ao tentar lançar candidatura para a presidência do Senado pelo partido como oposição ao senador Renan Calheiros (AL), que por fim foi o escolhido do MDB. A vitória foi concedida a Davi Alcolumbre (DEM-AP).