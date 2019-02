Senado decide desengavetar projeto que proíbe o aborto e matéria volta à CCJ

Correções

13/02/2019 | 16h01

Diferentemente do informado inicialmente no texto, a PEC desarquivada ontem não necessariamente acaba com as previsões legais de aborto hoje existentes. Embora acrescente "a inviolabilidade da vida desde a concepção" na Constituição, as possibilidades estão previstas no Código Penal. Há entendimentos jurídicos divergentes sobre o assunto.