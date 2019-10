Olímpio: 'Sem PSL e sem Bivar, não existiria Bolsonaro presidente. Eles se completam'

O senador Major Olímpio, líder do PSL no Senado, lamentou nesta sexta-feira, 11, a crise no partido e disse que a sigla, seu presidente, Luciano Bivar, e o presidente Jair Bolsonaro "se completam".

"(Em 2018), Bivar foi o único que deu a garantia para que Bolsonaro tivesse um partido para disputar a Presidência da República", disse o senador, em formatura de sargentos da Polícia Militar de São Paulo. "O PSL cresceu muito por conta do Jair Bolsonaro. Mas sem PSL e sem Bivar, não existiria Bolsonaro presidente. Eles se completam."

O senador disse que teme uma saída de Bolsonaro do partido e voltou a culpar pessoas do entorno do presidente pela crise. Entre essas pessoas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente.

"O Eduardo promoveu tudo isso. Agora, quem perde é o presidente. Se algumas pessoas saíssem do PSL saíssem hoje, não fariam a menor falta."

Para Olímpio, os filhos do presidente - além de Eduardo, o senador Flávio (PSL) e Carlos (PSC), vereador no Rio - têm "mania de príncipe". "Não reconheço no País a monarquia, a dinastia,. O que desgasta o presidente são os filhos com mania de príncipe." Na quarta-feira, em entrevista à Rádio Eldorado, o senador já havia dito que o PSL "não é dinastia".

Olímpio disse concordar com o presidente, que ao Estado na quinta afirmou defender uma auditoria nas contas do PSL: "É o óbvio. Fundo partidário é recurso público e tem que ser auditado".