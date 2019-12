Secretário do MEC é sócio do dono do 'Brasil sem Medo', site lançado por Olavo de Carvalho

BRASÍLIA - O secretário de Alfabetização do Ministério da Educação é sócio do dono do site Brasil sem Medo, lançado na quinta-feira, 5, pelo escritor e “guru” bolsonarista Olavo de Carvalho e anunciado como o “maior jornal conservador da internet brasileira”. Carlos Francisco Nadalim é o único remanescente das indicações de Olavo no MEC.

Na página há a informação de que o Brasil sem Medo é de propriedade de Arno Alcântara Júnior, sócio de Nadalim desde 2014 na empresa Alcantara e Nadalim Cursos On-Line LTDA. Ao Estado, Alcantara confirmou ser dono do site e sócio do secretário, mas disse que Nadalim não participa da administração do Brasil sem Medo.

Os dois foram alunos do curso online de Filosofia ministrado por Olavo. A empresa que abriram em conjunto tem diversos produtos, sendo o principal deles uma plataforma para a criação de cursos online para qualquer tipo de assunto - o mais famoso é feito por Nadalim. Chamado de Como Educar seus Filhos e voltado para pais, teve grande aprovação entre os entusiastas da educação domiciliar e defensores do método fônico de alfabetização. A difusão desse modelo de ensino tem sido a principal bandeira do secretário Nadalim desde que chegou ao MEC.

Em nota, o ministério disse que Nadalim encerrou uma sociedade para assumir o cargo, mas não especificou o nome da empresa. O MEC afirmou ainda que o secretário não é sócio de Alcantara Júnior no Brasil sem Medo e que ele não tem "qualquer ligação ou participação" no site.

No entanto, até a última sexta-feira, 6, o Brasil sem Medo tinha a informação de que o site é de propriedade de Ancantara Júnior. A empresa com o nome dos dois, Alcantara e Nadalim, continua com cadastro ativo nos sistemas da Receita Federal e da Junta Comercial do Paraná. O secretário tenta desde fevereiro se desligar do quadro societário da empresa e chegou a recorrer à Justiça, mas ainda não há uma decisão.

O MEC não quis comentar sobre os documentos em que os dois constam como sócios e sobre o processo de dissolução da empresa. A pasta informou apenas que Nadalim “tomou conhecimento da abertura do site (Brasil sem Medo)” um dia antes do lançamento.

Alcantara Júnior informou que, apesar de ser o dono do Brasil sem Medo, quem responde por ele é o diretor executivo, Silvio Grimaldo, que também ocupou cargo no MEC como auxiliar do ex-ministro Ricardo Vélez Rodríguez.

Também indicado por Olavo, Grimaldo pediu demissão ainda em março, após o escritor postar nas redes sociais uma recomendação aos seus alunos que ocupavam cargos no governo a “abandoná-los o mais cedo possível e voltar à sua vida de estudos”. À época do pedido de demissão, os “olavistas” foram apontados como os responsáveis pelo envio de uma carta às escolas brasileiras para que filmassem os alunos cantando o Hino Nacional e lendo o slogan de campanha de Bolsonaro.

'Tropa de elite'

A apresentação do Brasil sem Medo diz que o leitor encontrará notícias, análises e comentários de uma “tropa de elite do jornalismo, sob o comando do filósofo e escritor Olavo de Carvalho, pai da revolução democrática brasileira”. Afirma ainda que fará uma “distinção clara entre notícia e análise”, sem se “refugiar no patético isentismo da nova esquerda e do velho centrão”.

Em vídeo publicado na sexta-feira, 6, em seu canal do YouTube, o ideólogo Olavo de Carvalho diz que o jornal terá diariamente artigos, notícias, podcasts, etc.