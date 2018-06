Secretário de Saúde de Doria usa carro oficial para ir a evento tucano

O secretário municipal de Saúde, Wilson Pollara, utilizou o carro oficial da secretaria para ir a evento do PSDB em São Paulo onde o prefeito João Doria assumiu publicamente a pré-candidatura ao governo do Estado. O encontro foi realizado na tarde desta segunda-feira, na sede do diretório estadual do partido, na zona sul de São Paulo.

Uma das bandeiras levantadas por Doria em sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo foi a diminuição dos gastos com carros oficiais . Em dezembro de 2016, antes de assumir o cargo, o atual prefeito anunciou o corte da frota de automóveis municipais, inclusive para secretários, que geraria uma redução de R$ 8 bilhões nos gastos públicos. “Como vão andar os secretários, os presidentes de empresa? De táxi e de Uber, como todas as pessoas podem fazer”, disse Doria na ocasião.

Em janeiro deste ano, o ex-prefeito de Campinas e ex-presidente da Câmara dos vereadores da cidade, Pedro Serafim (PDT), foi condenado em primeira instância por atitude semelhante a do secretário de Saúde de Doria. Serafim utilizou o carro oficial da prefeitura para ir a eventos de campanha eleitoral em 2012. Mesmo não eleito, ele foi condenado a pagar multa de cerca de R$ 1,9 mil, o dobro do gasto que ele gerou ao utilizar o veículo.

Pollara foi procurado pela reportagem do Estado para explicar o uso do carro oficial para se deslocar ao evento partidário do prefeito João Doria. Por meio de sua assessoria de imprensa, o secretário afirmou que "utilizou o carro por questões de logística" e que "já solicitou que seja calculado o valor relativo à diária do veículo para que possa reembolsar a Prefeitura".