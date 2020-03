Secretário de Guedes, que encontrou com Bolsonaro nos EUA, está com coronavírus

BRASÍLIA – O secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, testou positivo para coronavírus. Ele esteve em missão aos EUA (Miami e Washington) na semana passada e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, já são 13 o número de pessoas na viagem que contraíram a covid-19. Troyjo já estava em isolamento domiciliar.

O secretário não apresenta sintomas e trabalha de casa, de onde continuará a observar as diretrizes de isolamento estipuladas pelo Ministério da Saúde.

Hoje, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Durante a viagem, ele teve contato com o presidente Bolsonaro e o secretário de Comunicação da presidência da República, Fabio Wajngarten, que foi a primeira autoridade do governo federal a ser diagnosticada com o coronavírus.

Os brasileiros que tiveram contato com integrantes da comitiva de Bolsonaro nos EUA e estão com coronavírus

Fabio Wajngarten , secretário de Comunicação da Presidência da República

, secretário de Comunicação da Presidência da República Nelsinho Trad , senador pelo PTB-MS

, senador pelo PTB-MS Nestor Forster , embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos EUA

, embaixador e encarregado de negócios do Brasil nos EUA Karina Kufa , advogada e tesoureira do Aliança pelo Brasil

, advogada e tesoureira do Aliança pelo Brasil Sérgio Lima , publicitário e marqueteiro do Aliança pelo Brasil

, publicitário e marqueteiro do Aliança pelo Brasil Samy Liberman , secretário-adjunto de comunicação da Presidência

, secretário-adjunto de comunicação da Presidência Alan Coelho de Séllos , chefe do cerimonial do Itamaraty

, chefe do cerimonial do Itamaraty Quatro integrantes não-identificados da equipe de apoio do voo presidencial aos EUA

Robson Andrade , presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)

, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Marcos Troyjo, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia

Além dos 13 brasileiros, o prefeito de Miami, Francis Suarez, que recepcionou a comitiva brasileira, também está com a Covid-19.

