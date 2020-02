'Se não vai ajudar, pelo menos me deixe trabalhar em paz', diz Rui Costa sobre governo federal

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), publicou em sua conta do Twitter nesta segunda-feira, 17, que quer "governar em paz, mesmo sem apoio do Governo Federal". "Se não vai ajudar, pelo menos me deixe trabalhar em paz", escreveu o governador. A frase também foi dita pelo petista durante a transmissão semanal ao vivo do programa Papo Correria no YouTube.

Durante o programa, Rui Costa disse: "Eu falo 'se não quer ajudar' porque o governo federal deve a Bahia mais de R$ 450 milhões. Não está credenciando hospitais novos que eu fiz. Só no ano passado a Bahia deixou de receber mais de R$ 200 milhões em recursos que iriam para a Saúde. Se quer perseguir a Bahia, se não quer me ajudar, pelo menos me permita governar em paz". "Chega de agressão", pediu.

Os atritos entre o governador baiano o presidente da República, Jair Bolsonaro, ganharam novos contornos no último fim de semana, quando Bolsonaro disse que governo da Bahia "mantém fortíssimos laços" com bandidos e que a "PM da Bahia, do PT" era responsável pela morte do ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega.

Rui Costa é um dos vinte governadores que mais cedo publicaram uma carta criticando o presidente Jair Bolsonaro por declarações que "não contribuem para a evolução da democracia no Brasil". "Não queremos ser agredidos de forma permanente e regular pela Presidência da República", disse Costa durante o programa.