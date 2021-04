‘Se Lula voltar pelo voto direto, auditável, tudo bem’, diz Bolsonaro em live

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou, em transmissão ao vivo nesta quinta-feira, 15, sobre a decisão da maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) de confirmar a declaração de falta de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anulando todas suas condenações no âmbito da Lava Jato e tornando-o, assim, elegível.

“Não está começando aqui a campanha para 22, mas, pela decisão do Supremo hoje, Lula é candidato”, iniciou o chefe do Planalto. “Se Lula voltar pelo voto direto, voto auditável, tudo bem. Agora, veja qual vai ser o futuro do Brasil com o tipo de gente que vai trazer para dentro da Presidência. Se Lula for eleito, em março de 2023, ele vai escolher dois ministros para o STF”, acrescentou.

Para Bolsonaro, os eleitores deveriam traçar uma comparação de seus ministros com os dos dois governo do petista e fazer um raciocínio para entender “qual o futuro de cada um” sob um eventual novo mandato de Lula na Presidência da República.