‘Saúde é vida’, diz Bolsonaro para justificar academias em serviços essenciais

BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira, 11, que incluiu academias de ginástica, salão de beleza e barbearia como serviços essenciais. O novo decreto, que liberará essas atividades no País, ainda não foi publicado. “Saúde é vida”, justificou o presidente ao jornalistas na chegada do Palácio da Alvorada. Segundo ele, as três atividades são fundamentais para a manutenção da saúde.

“Academia é vida. As pessoas vão aumentando o colesterol, tem problema de estresse. (Com a academia) vai ter uma vida mais saudável”, disse, complementando que ir ao cabelereiro é uma questão de higiene. “ A questão de cabeleireiro também. Fazer cabelo e unhas é questão de higiene.”

Entre os empresários que apoiam Bolsonaro está Edgard Gomes Corona, Grupo Bio Ritmo e Smart Fit.