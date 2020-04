São Paulo registra panelaços contra a demissão do ministro Mandetta

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro é alvo de 4º panelaço em uma semana

No momento em que o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião ministerial na tarde desta segunda-feira, 6, a cidade de São Paulo registrou panelaços em ao menos oito bairros.

Em menor intensidade do que os panelaços que costumam ocorrer toda noite, Pompeia teve gritos de "Fora, Bolsonaro" e "Fica, Mandetta". Na Vila Madalena e Consolação, a manifestação foi por volta das 17h, de forma tímida, com gritos de "fora, Bolsonaro". Também houve protestos pela saída do presidente em Santa Cecília, Barra Funda, Pinheiros, Bela Vista e República.

A possibilidade de que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, seja demitido pelo presidente Bolsonaro levou o sobrenome do ministro a liderar a lista dos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro nesta segunda-feira.

Às 16h40 de hoje, "Osmar Terra" ocupava o segundo lugar na lista dos principais assuntos da rede social. Na sequência, a hashtag #Urgente, que era usada de maneira associada às publicações que repercutiam a possibilidade de demissão do atual ministro da Saúde.

Mandetta chegou por volta das 17h no Palácio do Planalto para reunião com o presidente Bolsonaro e ministros. Também participam o vice-presidente Hamilton Mourão, e presidentes de bancos públicos. Enquanto isso, técnicos da saúde participam de coletiva de imprensa sobre a situação do coronavírus no País.