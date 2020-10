Salles pede 'desculpa por excesso' enquanto Ramos nega crise política

SÃO PAULO E BRASÍLIA - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, escreveu em sua conta oficial no Twitter, neste domingo, 25, que conversou com o ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, pediu desculpas pelo "excesso" e colocou um "ponto final" na disputa entre os dois. Salles e Ramos protagonizaram o mais recente atrito dentro do governo, que já ocorria nos bastidores e foi tornado público nesta semana após o chefe do Meio Ambiente se referir ao general como "Maria Fofoca". Ainda nesta manhã, Ramos passeou de moto com o presidente Jair Bolsonaro no Distrito Federal e, questionado, negou haver crise política.

"Conversei com o Min @MinLuizRamos, apresentei minhas desculpas pelo excesso e colocamos um ponto final nisso. Estamos juntos no governo, pelo presidente Bolsonaro e pelo Brasil. Bom domingo a todos", escreveu Salles. No sábado, em entrevista ao Estadão, o chefe do Meio Ambiente já havia dito que o assunto estava "encerrado".

O pano de fundo do impasse entre Ramos e Salles envolve uma suposta articulação do ministro palaciano para tirar Salles do governo. Conforme o Broadcast/Estadão mostrou, Salles tem informações de que Ramos atua para minar sua atuação na pasta do Meio Ambiente. O conflito se intensificou ainda mais depois que Salles soube que Ramos teria articulado com o Ministério da Economia maiores recursos para as pastas da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional. Já para o Meio Ambiente, o chefe da Secretaria de Governo teria sugerido reduções. A publicação feita pelo ministro Salles nas redes sociais escancarou o atrito que já vinha ocorrendo nos bastidores.

Também no sábado, um movimento coordenado de parlamentares reforçou o apoio a Ramos. Além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e outras lideranças partidárias e do governo no Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre(DEM-AP), também endossou a campanha em defesa de Ramos.

O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) October 24, 2020

Salles, por sua vez, conta com apoio da ala ideológica do governo e do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que hoje criticou indiretamente Maia ao citar no Twitter uma série de Medidas Provisórias que caducaram no Congresso. "Tem gente que é expert em tentar destruir o governo", escreveu Eduardo.

Tem gente que é expert em tentar destruir o governo. Que o digam as MPs caducadas: -Liberdade estudantil -Liberdade do futebol -Bolsa família -Regularização fundiária -Balancete empresarial -Anti imposto sindical — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) October 25, 2020

Jair Bolsonaro colocou panos quentes na situação. Na sexta-feira, participou de evento da Força Aérea Brasileira (FAB) no qual foi fotografado abraçando Salles. Neste domingo, fez passeio de moto pelo Distrito Fedelra junto com Ramos. O ministro negou que exista alguma disputa política com Salles.

"Não tem briga nenhuma", disse Ramos quando questionado durante uma parada no Posto Colorado, na BR-020. "Olha, tem uma definição, briga é quando (tem) duas pessoas", afirmou em seguida, dizendo que não está "brigando com ninguém". Sobre como está o clima no governo, Ramos se limitou a dizer: "Minha relação com o presidente (Bolsonaro) está excepcional como sempre".