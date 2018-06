Saiba quais são as 13 apostas do PSDB nas eleições estaduais em 2018

Circula na cúpula nacional do PSDB uma lista com as 13 candidaturas a governador que o partido considera competitivas. Parte delas, porém, pode ser sacrificada em nome da costura de aliança com outros partido em torno da pré-candidatura presidencial do governador Geraldo Alckmin.

Rio Grande do Sul - Eduardo Leite (Ex-prefeito de Pelotas)

Santa Catarina - Paulo Bauer (senador)

São Paulo - Prévias

Maranhão - Roberto Rocha (deputado federal)

Roraima - José de Anchieta Júnior (Ex-governador)

Goiás - José Eliton (Vice-governador)

Alagoas - Rui Palmeira (Prefeito de Maceió)

Mato Grosso - Pedro Taques (Reeleição)

Mato Grosso do Sul - Reinaldo Azambuja (Reeleição)

Minas Gerais - Marcus Pestana (deputado) ou Antonio Anastasia (senador)

Rondônia - Mariana Carvalho (Deputada Federal)

Piauí - Firmino Filho (Prefeito de Teresina)

Distrito Federal - Izalci Lucas (Deputado federal)