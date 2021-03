Saiba quais foram as principais derrotas da Lava Jato no Supremo

BRASÍLIA - Por 3 votos a 2, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou que o então juiz da Lava Jato Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Com a declaração de suspeição de Moro pelo STF, o processo contra Lula foi anulado, o que representa a derrota da Lava Jato. O ex-presidente está elegível e poderá ser candidato à Presidência, em 2022.

Investigadores temem que a decisão provoque efeito cascata, contaminando outras ações da operação. Confira a seguir as seguidas derrotas da Lava Jato na Corte:

Por 6 a 5, o Supremo decide que a condução coercitiva de investigados para interrogatórios viola a Constituição. A medida era um dos pilares da Lava Jato. No julgamento, o ministro Luís Roberto Barroso, aliado da Lava Jato, critica a “súbita indignação contra a condução coercitiva”. “Eu arrisco um palpite. É que o direito penal vai chegando, aos poucos, com atraso, mas não tarde demais, ao andar de cima, aos que sempre se imaginaram imunes e impunes. Gente que vive de dinheiro fácil, com dinheiro dos outros, dinheiro desviado”, disse Barroso na época.

4 de dezembro de 2018 – O primeiro round de Moro X Lula no STF

A Segunda Turma do Supremo inicia o julgamento sobre a atuação de Sérgio Moro ao condenar Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Lula acusa o ex-juiz de conduzir o caso com parcialidade e encará-lo como inimigo. Os ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia votam contra o pedido do petista. O julgamento é interrompido por pedido de vista de Gilmar Mendes, que só devolveria o processo para julgamento dois anos e três meses depois.

Em nova derrota para a Lava Jato, também com placar apertado (6 a 5), o Supremo Tribunal Federal decide que crimes como corrupção e lavagem de dinheiro devem ser julgados na Justiça Eleitoral se estiverem relacionados a caixa 2 de campanha. Depois do julgamento, réus acionaram a Justiça para tentar escapar das mãos de Moro e ver seus casos transferidos para Justiça Eleitoral, onde as punições costumam ser mais brandas.

A pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspende acordo firmado entre procuradores da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e a Petrobrás que previa a criação de um fundo de R$ 2,5 bilhões recuperados. Para o ministro, “parece” ter havido um “ilegal desvirtuamento” na execução do acordo realizado entre a Petrobrás e o departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Por 3 a 1, a Segunda Turma do Supremo derruba uma decisão de Sérgio Moro que, em março de 2018, condenou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine a 11 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi a primeira vez que o Supremo anulou uma condenação de Moro na Lava Jato. O resultado escancara o isolamento de Fachin e marca o “ponto de inflexão” de Cármen Lúcia, que deixa de ser aliada incondicional do relator.

Em um dos maiores reveses da história da Lava Jato no STF, os ministros decidem derrubar, por 6 a 5, a possibilidade de execução antecipada da pena. A medida era considerada um dos pilares da operação, por permitir que condenados cumprissem a pena atrás das grades antes do esgotamento de todos os recursos. “Do ponto de vista do combate à corrupção, lavagem de dinheiro, deixamos de ter um mecanismo relevante”, lamentou Fachin. O novo entendimento da Corte abre caminho para a soltura de Lula, após 580 dias preso.

Em nova derrota da Lava Jato, a Segunda Turma garante à defesa de Lula acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing. A investigação mirou um grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades, atingindo Moro e procuradores da Lava Jato em Curitiba. “A Polícia tem acesso aos dados, o Ministério Público tem acesso aos dados, e a defesa não tem acesso aos dados?”, questionou Cármen Lúcia, ao acolher o pedido do petista.

O relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento das quatro ações da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – triplex do Guarujá, sítio de Atibaia e sede do Instituto Lula e doações da Odebrecht. O ministro anulou todas as decisões tomadas nesses casos, desde o recebimento das denúncias até as condenações – o que tornou o petista elegível e apto a disputar as eleições presidenciais de 2022.