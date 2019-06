'Safado x mentiroso': parecer da reforma na Câmara tem embate entre Novo e PSOL

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados para debater a nova versão da reforma da Previdência foi palco de uma discussão entre os deputados Marcel van Hattem, (Novo-RS) e Ivan Valente (PSOL-SP). Enquanto um colega de oposição discursava, os dois discutiam e a sessão foi interrompida.

Ivan Valente chamou Hattem de 'moleque safado' e ouviu como resposta: "o senhor é mentiroso, o safado é o senhor. Aposentadoria especial às custas dos pobres". Ivan Valente afirmou, depois, que o parlamentar o estava agredindo com palavras. Van Hattem disse que apenas tinha perguntado se ele fazia parte do regime de aposentadoria da Câmara. Segundo o site da Câmara dos Deputados, o parlamentar do PSOL contribui para receber a aposentadoria especial.

"Eu quero pedir ordem na casa. Não tenho como controlar debates fora do microfone, não é meu papel apartar briga, meu papel é dirigir os trabalhos", disse o relator da proposta, Samuel Moreira (PSDB-SP), tentando apaziguar o plenário.

Com a nova proposta apresentada nesta quinta, a economia a ser obtida com reforma será de R$ 913,4 bilhões em dez anos.