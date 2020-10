Russomanno diz ter apoio de Bolsonaro e Covas fala de crises em primeiro horário político do rádio

No primeiro programa gratuito de propaganda eleitoral de 2020 no rádio, os candidatos a prefeito de São Paulo falaram de sua história e elencaram propostas para tentar garantir o voto do eleitor.

Líder das pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo divulgadas até agora, Celso Russomanno (Republicanos) afirmou ter o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. O candidato falou de suas derrotas ainda no primeiro turno para Fernando Haddad (PT) em 2012 e para João Doria (PSDB) em 2016 e afirmou que agora "pede uma chance para São Paulo".

"Haddad e Doria abandonaram a cidade. São Paulo precisa de um prefeito que tenha o apoio do presidente da República. Eu sou esse candidato. Com Bolsonaro, quero cuidar de todos os cidadãos", disse Russomanno.

Em segundo nas pesquisas, o prefeito Bruno Covas (PSDB) falou no rádio sobre ações realizadas por sua gestão em momentos de crise. Citou incêndios, queda de viaduto, o início da pandemia, seu diagnóstico de câncer e afirmou que encarou tudo com "força, foco e fé", seu slogan de campanha. "Não dá para se omitir. É obrigação do prefeito estar em todos os cantos da cidade."

Candidato do PSB, Márcio França fez duas promessas voltadas aos mais pobres no primeiro programa do rádio. Chamou-as de "ações emergenciais": criar uma frente de trabalho com remuneração de R$ 600 na prefeitura e abrir uma linha de crédito sem juros para pequenas empresas que estão sem caixa, para que possas reabrir.

Nos horários reservados ao candidato do PSOL, Guilherme Boulos (17 segundos), e do Patriota, Arthur do Val (16 segundos), foram ao ar spots de instruções para que o eleitor confira os locais de votação com antecêndia e não esqueça a máscara na hora de votar. Veja a escala dos programas que vão ao ar no rádio.

Entre os candidatos com menos de 5% das intenções de voto, também foram ao ar, nesta ordem, programas de Orlando Silva (PCdoB), Andrea Matarazzo (PSD), Joice Hasselmann (PSL), Jilmar Tatto (PT) e Filipe Sabará (Novo).

Orlando falou de racismo e trouxe a deputada estadual Lecy Brandão (PCdoB) como cabo eleitoral. Matarazzo elencou sua carreira política e disse que durante toda sua vida se preparou para ser prefeito. Joice, que é jornalista, brincou com sua "volta ao rádio" e disse que tem energia para comandar a cidade. Tatto defendeu o PT e as gestões petistas. "Campanha é o que fazem contra o PT", afirmou. Sabará chamou os ouvintes para que conheçam o site de sua campanha.

O horário eleitoral do primeiro turno começou nesta sexta e vai ao ar até o dia 12 de novembro. No rádio, os horários serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Como determina o Tribunal Superior Eleitoral, além do horário eleitoral gratuito, há a reserva de 70 minutos diários, inclusive aos domingos, para a propaganda de candidatos em inserções de 30 e 60 segundos durante a programação, sendo 60% do tempo diário (42 minutos) para os candidatos ao cargo de prefeito e 40% (28 minutos) para os candidatos ao cargo de vereador.