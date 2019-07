Rodrigo Maia: 'Vitória da Previdência será construção do Parlamento, não do governo'

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 8, que tentará iniciar o processo de votação da reforma da Previdência no plenário da Casa no início da noite desta terça-feira, 9. De acordo com ele, a questão dependerá da garantia de que haverá quórum elevado e votos favoráveis suficientes.

Em seu podcast semanal, Maia fez questão de acenar a seus colegas ao dizer que a Câmara é a responsável pelo êxito da proposta. "Todos participaram, os que defendem e os que não defendem. É importante entrar nessa semana com essa clareza, que a construção do texto da vitória, se ela acontecer, será uma construção do Parlamento, não será uma construção do governo", disse.

Maia afirmou que a equipe do presidente Jair Bolsonaro em algumas vezes atrapalhou o andamento das discussões em torno do tema, mas amenizou a crítica ao dizer que o governo tem ajudado nas últimas semanas. "Precisa ficar claro nesse processo, para que os parlamentares tenham conforto para votar, que o resultado dessa semana será o resultado do esforço e do trabalho de cada deputado", afirmou.

Durante boa parte do podcast, Maia destacou o protagonismo que o Congresso voltou a ter, em sua avaliação. "Sabemos que o governo ainda não conseguiu construir uma maioria parlamentar e, pela primeira vez desde a redemocratização, o Parlamento tem construído soluções para a recuperação econômica do País, o que significa a possibilidade da retomada de empregos, a redução das desigualdades e da pobreza", disse.

O debate sobre a proposta deverá ter início na manhã de terça, mas a expectativa dos parlamentares é de que ela só será de fato votada na quarta-feira, 10. "Vamos viver uma semana decisiva com o grande desafio que é a votação em plenário", disse.

Aceno

Sem falar sobre eleições, Maia fez um agradecimento ao apresentador Luciano Huck, que o elogiou em suas redes sociais. "São palavras que nos dão mais força e mais energia para continuar trabalhando com a certeza de que estamos no caminho certo", disse. Na semana passada, o deputado afirmou que o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), é um pré-candidato muito forte, mas disse também que "seria natural" estar com Huck se ele for candidato nas eleições de 2022.

"Tenho certeza que uma declaração dessa e de outros brasileiros que tem nos apoiado nos dá força para continuar avançando para trabalhar pela aprovação da reforma e de outras, com a certeza de que a Câmara está no caminho certo, trabalhando focada nos interesses da sociedade e recuperando o seu protagonismo que perdeu ao longo dos últimos anos", afirmou.