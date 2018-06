Rodrigo Garcia é eleito novo líder do DEM na Câmara

O deputado federal Rodrigo Garcia (SP) foi eleito na noite desta terça-feira novo líder do DEM na Câmara. Ele venceu a disputa contra o deputado Alberto Fraga (DF), que é coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública.

Garcia está no segundo mandato como deputado federal e é pré-candidato ao governo de São Paulo. Em março de 2015, ele se licenciou para assumir a secretária estadual de Habitação de São Paulo, cargo que deixou em 1º de fevereiro para voltar à Câmara.

O novo líder do DEM é um dos parlamentares mais próximos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), que também é do DEM. No partido, Garcia é vice-presidente para Assuntos de Desenvolvimento Social.