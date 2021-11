Rodrigo Garcia diz que Sudeste será base de apoio a nome do centro para 2022

Pré-candidato à sucessão de João Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) disse nesta quinta-feira, 4, durante evento na capital, que uma candidatura de terceira via na eleição presidencial do ano que vem tem mais chances de se viabilizar na Região Sudeste.

“O Sul e o Centro-Oeste têm um comportamento muito claro, que é pró-governo, pró-Bolsonaro. E tem um comportamento do Norte e do Nordeste muito claro que é pró-Lula. Eu não vejo isso mudar. No Sudeste é onde há a maior rejeição a Lula e a Bolsonaro”, afirmou Garcia durante evento promovido pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo (Sindhosp). “Quase 60% da população não quer a polarização”, disse ele.

Garcia reforçou seu apoio ao governador João Doria (PSDB), que disputa as prévias tucanas para 2022. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é o principal rival de Doria na eleição interna da sigla. Segundo ele, apesar da disputa acirrada entre os dois, os tucanos vão entrar em armistício. “O PSDB está de parabéns. E é natural que existam exageros em campanhas”.

Ao Estadão, Garcia afirmou, antes do evento, que espera ter o apoio do União Brasil para disputar o Palácio dos Bandeirantes – a legenda será formada a partir fusão entre DEM e PSL. “Tenho dialogado muito com os dirigentes do União e tenho a expectativa muito grande. Minha proposta é ajudá-los a formar um grande partido no estado”. A nova sigla, porém, também conversa com o ex-governador Geraldo Alckmin, que deve deixar o PSDB e se candidatar ao governo do Estado.