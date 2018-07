Roberto Jefferson 'puxa orelha' da filha após polêmica de vídeo no barco

BRASÍLIA - O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, deu um puxão de orelha na filha, Cristiane Brasil (PTB-RJ), após ela publicar um vídeo em um barco ao lado de homens sem camisa para se defender das ações trabalhistas que responde na Justiça.

Pelo Twitter, Jefferson afirmou que uma “figura pública deve se portar como uma figura pública” e usar as redes sociais apenas em “caráter institucional”.

Sobre o vídeo, a repercussão fala por si. Também teve muita deturpação. Eram famílias no barco, havia crianças passando. Dito isso, penso que uma figura pública deve se portar como uma figura pública, e usar ferramentas como Facebook e Instagram apenas em caráter institucional. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) 30 de janeiro de 2018

Ele, no entanto, também defendeu a filha e disse que houve “muita deturpação” sobre o caso. “Eram famílias no barco, havia crianças passando.” Em outra postagem, afirmou: “Aliás, como tem troglodita nas redes, hein? Menos moralismo e menos machismo, por favor”.

Aliás, como tem troglodita nas redes, hein? Menos moralismo e menos machismo, por favor. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) 30 de janeiro de 2018

Indicada para assumir o Ministério do Trabalho, Cristiane aparece na gravação acompanhada de quatro homens de torso nu e diz que que “todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata” na Justiça do Trabalho. Ela também afirma não entender por que está sendo processada. “Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim e eu vou provar isso em breve”, disse.

Veja o vídeo:

A publicação o gerou mal-estar entre integrantes do PTB e no Palácio do Planalto, mas, por enquanto, a indicação de Cristiane está mantida até o Supremo Tribunal Federal (STF) tomar um decisão definitiva sobre o caso em breve.

Indicada para a pasta em 3 de janeiro, a deputada vem sofrendo uma série de reveses na Justiça por causa de condenações em ações trabalhistas. Na semana passada, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, suspendeu a posse por meio de uma decisão liminar (provisória).