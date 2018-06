Relator da Lava Jato, Fachin se reúne com a defesa de Lula

BRASÍLIA - A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do triplex se reuniu nesta quinta-feira, 8, com o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, em Brasília.

“O presidente está sereno, mas com a indignação de uma pessoa que foi condenada sem ter tido cometido crime”, disse Cristiano Zanin. Segundo ele, no encontro com Fachin, um dos pontos discutidos foi o habeas corpus protocolado no STF para evitar a prisão do petista após esgotados os recursos do ex-presidente no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), que confirmou condenação de Lula.

O advogado afirmou que o “próximo passo” da defesa será aguardar a decisão de Fachin, que não deu prazo, de acordo com Zanin. O advogado ainda elogiou a entrada do ex-presidente do STF Sepúlveda Pertence, que estava na reunião com Fachin, na equipe de defesa com Lula. “É um grande nome do Direito que com certeza vai contribuir com a defesa”, disse.

Os advogados do petista recorreram ao STF depois de o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, rejeitar no dia 30 liminar para barrar a execução de sua pena de 12 anos e 1 mês no âmbito da Lava Jato. O mérito da questão ainda será avaliado pela 5.ª Turma do STJ, sob relatoria do ministro Félix Ficher.