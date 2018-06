Rei da Lambada, cantor Beto Barbosa se filia ao PRB e deve se candidatar a deputado

BRASÍLIA - O cantor Beto Barbosa e a youtuber Camila Uckers se filiaram ao PRB. Os dois devem ser candidatos, respectivamente, a deputado federal e estadual pelo Ceará, Estado onde moram.

Conhecido como o Rei da Lambada, Beto assinou a ficha de filiação na semana passada e, segundo integrantes do PRB, está animado para ser candidato. Ele expressou a empolgação hoje em conversa com o presidente nacional do partido, Marcos Pereira.

Com mais de 1,2 milhão de inscritos em seu canal no Youtube, Camila Uckers ficou famosa após começar a expor em vídeos postados nas redes sociais todos os detalhes de sua vida. Recentemente, ela teve complicações graves causadas por cirurgias plásticas.

Essa é pelo menos a terceira filiação de famosos anunciada pelo PRB. Em março, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho se filiou à legenda. Segundo o partido, ele deve candidato a deputado ou ao Senado pelo Distrito Federal.

A filiação de famosos faz parte da estratégia do PRB para eleger o maior número de parlamentares. Isso porque o sistema eleitoral continua proporcional, por meio do qual o número de cadeiras que os partidos ganham no Parlamento é determinado pelos votos totais que a sigla recebe.