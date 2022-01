Ratinho nega direito de resposta para deputada após sugerir sua 'eliminação'

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, se negou a veicular direito de resposta da deputada federal Natália Bonavides (PT-RN), a quem ele sugeriu “eliminar” no mês passado. Em resposta à Procuradoria da Câmara, onde tramita uma denúncia sobre o episódio, o empresário não recuou dos ataques proferidos à parlamentar e disse ter feito uma crítica com “linguajar popular”.

Em 15 de dezembro, Ratinho sugeriu "pegar uma metralhadora” contra Natália após ela apresentar um projeto de Lei que acaba com os termos “marido e mulher” em celebrações de casamento. “A gente tinha que eliminar esses loucos. Não dá para pegar uma metralhadora?”, disse. O apresentador também proferiu ofensas machistas, recomendando que a deputada fosse “costurar as calças e lavar a cueca de seu marido”. A negativa do jornalista para veicular a resposta em seu programa "Turma do Ratinho", da rádio Massa FM foi revelada pelo portal Metrópoles.

Segundo a defesa de Ratinho, o apresentador usou “linguajar popular” para criticar a deputada, “na condição de um cidadão comum” e “sem qualquer pretensão” de destratar, ameaçar ou prejudicar a parlamentar.

O PL apresentado por Natália sugere mudar o Código Civil para substituir o termo “marido e mulher”, previsto dessa forma no artigo 1.535, para “declaro firmado o casamento”. A alteração valeria somente para a celebração matrimonial em cartório. Falando ao Estadão em dezembro, a deputada argumentou se tratar de uma “alteração simples” com o objetivo de “incluir termos que valham para todos os casais, todas as famílias”.

O Estadão procurou Natália Bonavides e a rádio Massa FM, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.