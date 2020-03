Quem tem medo do 'comunavírus'?, gritam bolsonaristas em ato na Avenida Paulista

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

Apesar da pandemia do novo coronavírus, uma aglomeração de pessoas vestidas de verde e amarelo ocupou a esquina da Avenida Paulista com a Rua Pamplona, em São Paulo. A politica militar não divulgou à reportagem uma estimativa dos presentes.

O único caminhão de som presente exibia o cartaz do Movimento Direita Conservadora. Os gritos entoados pelos dirigentes do grupo pediam a prisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

"Quem tem medo do 'comunavírus'?", gritavam os manifestantes. "Cada um aqui vale por dez".

Para alguns dos manifestantes, Doria tentou impedir a realização do ato. "O Carnaval eles não tentaram impedir, a parada gay também não", discursou uma das lideranças do carro de som. A maioria dos presentes aplaudia quando a epidemia do coronavírus era chamada de "farsa" e poucos usavam máscara cirúrgica.

Na sexta, o governo de São Paulo e a Prefeitura da capital cancelaram eventos públicos com mais de 500 pessoas. A Secretaria de Segurança Pública do Estado manteve o policiamento dos atos que já haviam sido comunicado à autoridades.

O ato na Paulista contou com a participação de um clube de motociclistas chamado de MotoClube. Sargento Galesco, policial militar e membro do clube, discursou do carro de som e criticou Doria. "Seu Doria, a Polícia Militar tem 180 anos e não é o senhor que vai acabar com ela não".

Orientado a ficar em isolamento, Bolsonaro encontra apoiadores

Orientado a ficar em isolamento até refazer testes para o coronavírus, o próprio presidente Jair Bolsonaro passou de carro ao lado de manifestantes no ato pró-governo na Esplanada dos Ministérios em Brasília e, na volta, foi ao encontro de apoiadores no Palácio do Planalto.

Primeiro com o punho fechado, Bolsonaro cumprimentou apoiadores. Depois, chegou a usar o telefone celular de algumas pessoas para tirar selfies ao lado delas, além de cumprimentá-las com as mãos abertas. Em alguns momentos, chegou a colar o rosto ao de apoiadores para fazer fotos.

"Desculpa, Jair, mas eu vou"

Em pronunciamento oficial na quinta-feira, 12, em meio às suspeitas de que havia contraído o coronavírus, Bolsonaro sugeriu que as manifestações fossem adiadas. Apesar do pedido, apoiadores do presidente iniciaram nas redes sociais um movimento "Desculpa, Jair, mas eu vou", convocando a população para as manifestações pró-governo em meio ao risco de disseminação do coronavírus entre os participantes.