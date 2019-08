Quem paga o pacto?

A ideia de atrelar a discussão da reforma da Previdência a uma série de demandas de Estados e municípios, embalada pelos senadores como uma virtuosa repactuação federativa, nada mais é do que tentar fechar com rolha um dique que já está com fissuras por toda parte, empurrando os problemas fiscais graves desses entes com a barriga em vez de resolvê-los. E pior: colocando uma espada sobre o governo com o risco de atrasar a reforma com temas alheios a ela.

Se a discussão simultânea da indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada de Washington já havia “encarecido” a reforma, como mostrei aqui, o pacotaço de bondades para Estados faz com que o céu seja o limite para essa conta.

Uma das medidas, que acaba com a Lei Kandir e permite a Estados tributarem as exportações com ICMS, vai contra um dos princípios da(s) reforma(s) tributária(s), de criar o IVA, e faz com que governos quebrados voltem a sanha arrecadatória para um dos poucos setores da economia que vão bem: o agronegócio exportador.

Enquanto a lei não acaba, no entanto, os Estados embutiram no pacotão do pacto federativo um repasse de R$ 4 bilhões relativos à compensação da Lei Kandir para já, afinal ninguém é de ferro.

Outro item do pacote, a ideia de empurrar para 2028 a decisão de que Estados e municípios precisam quitar sua dívida com precatórios, não resolve essa chaga, apenas a empurra para futuros governantes. Essa pode contar com a simpatia do governo federal, que anda preocupado com a possibilidade de ter de socorrer os entes, comprometendo ainda mais sua capacidade de cumprir a meta fiscal.

As propostas que dizem respeito à divisão da receita de royalties já tiveram manifestações favoráveis de Paulo Guedes, mas a ideia de condicionar a aprovação da Previdência a isso certamente não estava no horizonte do ministro, e faz com que a tramitação do texto na Casa, que se esperava que fosse rápida e menos controversa que na Câmara, já não seja mais um passeio tranquilo.

E o que seria apenas uma PEC paralela para tratar da inclusão de Estados e municípios nas regras da reforma, algo racional, virou um cipoal de PECs. A tentativa do governo será a de se mostrar simpático aos pleitos, mas desvincular as discussões.

PSDB: Aécio reage à ameaça de expulsão e finca pé

Aécio Neves está recluso, evita exposição e não fala sobre o ultimato que o PSDB lhe deu para que deixe a legenda sob pena de ser expulso. “Quem vai me expulsar?”, costuma perguntar o mineiro aos poucos que conversam com ele a respeito. Isso porque, até a queda no caso JBS, Aécio não só passou raspando da Presidência, mas era o senhor absoluto do PSDB. Sabe, portanto, tudo que os que hoje comandam o partido fizeram nos verões passados.

PSL: Janaina é Frota amanhã? Major Olímpio diz que não

A expulsão de Alexandre Frota do PSL paulista após sucessivos embates com a cúpula da sigla e a família Bolsonaro suscitou a pergunta: igualmente crítica, Janaina Paschoal corre o mesmo risco? Major Olímpio diz que a situação é “completamente diferente”: “Não tem nenhuma representação contra ela. Uma coisa é crítica construtiva, outra é ofensa, calúnia a membros do partido e se abster de votação em que o partido fechou questão”.